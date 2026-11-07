Semifinali a Parigi: il programma di oggi su Sky

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Atp Parigi, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Alla Plenitude Arena si giocano le semifinali dell'ultimo Masters 1000 dell'anno: prima Shelton-Van Assche, poi Alcaraz-Ruud. Spazio anche alle semifinali nei Wta di Hong Kong e Chennai. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Giorno di semifinali al Masters 1000 di Parigi, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle 14.30 con il n. 4 al mondo Ben Shelton, impegnato contro l'idolo di casa Luca Van Assche. Tra i due non ci sono precedenti. Non prima delle 17, invece, spazio a Carlos Alcaraz: dopo la straordinaria rimonta contro Taylor Fritz, il murciano affronterà il norvegese Casper Ruud. Spazio oggi anche alle semifinali nei Wta 250 di Hong Kong e Chennai, ultimi appuntamenti prima delle Wta Finals di Indian Wells che scatteranno da domani.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 7 - Wta Hong Kong: Shubladze vs Liu (Usa)
  • a seguire - Wta Hong Kong: Sakkari (Gre) vs Eala (Phi)
  • ore 14.15: Studio Tennis
  • ore 14.30 - Atp Parigi: Van Assche (Fra) vs Shelton (Usa)
  • non prima delle 17 - Atp Parigi: Ruud (Nor) vs Alcaraz (Esp)

SKY SPORT 259

  • ore 13.30 - Wta Chennai: Tjen (Ind) vs Montgomery (Usa)
  • a seguire - Wta Chennai: Linette (Pol) vs Zakharova

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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