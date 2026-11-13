A Elena Pero l'Ambrogino d'Oro alla memoriamilano
L'Amministrazione comunale di Milano, su proposta del Consigliere comunale Daniele Nahum, ha deciso di assegnare a Elena Pero l'Ambrogino d'Oro alla memoria, la massima onorificenza civica conferita da Palazzo Marino. Nelle motivazioni vengono ricordate "la preparazione enciclopedica, la sensibilità narrativa, lo stile unico, fondato su precisione tecnica, rispetto sacrale per il gioco e misura delle parole". La cerimonia si terrà il prossimo 7 dicembre
L'amministrazione comunale di Milano consegnerà riconoscimenti civici a personalità, associazioni e comunità in occasione della cerimonia del 7 dicembre, festa di Sant'Ambrogio, patrono della città. Su proposta del Consigliere comunale Daniele Nahum, la commissione ha assegnato alla giornalista di Sky Sport Elena Pero l’Ambrogino d’Oro alla memoria, massima onorificenza civica conferita dal Comune di Milano.
La motivazione dell'Ambrogino d'oro alla memoria a Elena Pero
Nata a Milano, giornalista professionista e telecronista, Elena Pero è stata per oltre trentacinque anni una delle voci più autorevoli, colte e amate del giornalismo sportivo italiano, punto di riferimento assoluto nel racconto del tennis mondiale. Entrata nel 1991 come praticante nella redazione milanese di Telepiù assunta dal maestro Rino Tommasi - del quale ha saputo raccogliere l'eredità più alta ed esigente -, ha accompagnato la crescita della testata fino a Sky Sport, componendo per oltre due decenni insieme a Paolo Bertolucci una coppia di commento leggendaria e inconfondibile.
Dotata di una preparazione enciclopedica e di una sensibilità narrativa rara, ha imposto uno stile unico, fondato sulla precisione tecnica, il rispetto sacrale per il gioco e la misura delle parole. Senza mai cedere alla retorica, all'eccesso o alla ricerca del clamore, ha incarnato un modello di giornalismo rigoroso, serio e profondo - straordinariamente attuale ed esemplare per le nuove generazioni di cronisti e in particolare di giovani donne - entrando a pieno titolo nel pantheon dei più grandi narratori dello sport del nostro Paese.
Fino all’ultimo, con dedizione esemplare e ammirevole riserbo, ha continuato a lavorare con cuffia e microfono anche durante la malattia, accompagnando gli appassionati fino allo storico trionfo di Sinner a Wimbledon. Con la sua scomparsa, Milano perde una straordinaria professionista e una testimone limpida dell'identità ambrosiana: passione silenziosa, sobrietà, competenza assoluta, operosità e profonda dignità civile e morale.
Gli altri riconoscimenti
Gli altri Ambrogini alla Memoria andranno alle due vittime milanesi della strage di Capodanno, Chiara Costanzo e Achille Barosi, a Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso in Congo, all'agente della Polizia locale Francesco Imprezzabile morto durante un inseguimento, al consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi e a Enrico Rizzi.