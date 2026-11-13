A Elena Pero l'Ambrogino d'Oro alla memoria

La motivazione dell'Ambrogino d'oro alla memoria a Elena Pero

Nata a Milano, giornalista professionista e telecronista, Elena Pero è stata per oltre trentacinque anni una delle voci più autorevoli, colte e amate del giornalismo sportivo italiano, punto di riferimento assoluto nel racconto del tennis mondiale. Entrata nel 1991 come praticante nella redazione milanese di Telepiù assunta dal maestro Rino Tommasi - del quale ha saputo raccogliere l'eredità più alta ed esigente -, ha accompagnato la crescita della testata fino a Sky Sport, componendo per oltre due decenni insieme a Paolo Bertolucci una coppia di commento leggendaria e inconfondibile.

Dotata di una preparazione enciclopedica e di una sensibilità narrativa rara, ha imposto uno stile unico, fondato sulla precisione tecnica, il rispetto sacrale per il gioco e la misura delle parole. Senza mai cedere alla retorica, all'eccesso o alla ricerca del clamore, ha incarnato un modello di giornalismo rigoroso, serio e profondo - straordinariamente attuale ed esemplare per le nuove generazioni di cronisti e in particolare di giovani donne - entrando a pieno titolo nel pantheon dei più grandi narratori dello sport del nostro Paese.

Fino all’ultimo, con dedizione esemplare e ammirevole riserbo, ha continuato a lavorare con cuffia e microfono anche durante la malattia, accompagnando gli appassionati fino allo storico trionfo di Sinner a Wimbledon. Con la sua scomparsa, Milano perde una straordinaria professionista e una testimone limpida dell'identità ambrosiana: passione silenziosa, sobrietà, competenza assoluta, operosità e profonda dignità civile e morale.