Atp Stoccolma e Wta Finals, il programma di oggi: partite e orarilive su sky
All'Atp 250 di Stoccolma si gioca la finale tra Fritz e Tirante. A Indian Wells spazio alle semifinali delle Wta Finals con Errani/Paolini in campo nel doppio. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Da Stoccolma a Indian Wells. Super sabato di tennis da seguire in diretta come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle ore 13 con la finale del '250' svedese tra il numero 1 del tabellone Taylor Fritz (che viene dalle vittoria contro Musetti in due set) e Thiago Agustin Tirante, numero 51 al mondo. Sarà la seconda sfida tra i due, con l'argentino che ha vinto l'unico precedente giocato quest'anno al Masters 1000 in Canada per 7-5, 6-3. A partire dalle 21, invece, spazio alle Wta Finals con le semifinali: in campo Pegula-Andreeva, Noskova-Svitolina, Dabrowski/Stefani-Siniakova/Townsend e le nostre Sara Errani e Jasmine Paolini contro il duo Guo/Mladenovic.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 23 - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 13 - Atp Stoccolma: Fritz (Usa) vs Tirante (Arg)
- ore 21 - Wta Finals: Pegula (Usa) vs Andreeva
- a seguire - Wta Finals: Noskova (Cze) vs Svitolina (Ukr)
- a seguire - Wta Finals: Dabrowski/Stefani vs Siniakova/Townsend
- a seguire - Wta Finals: ERRANI/PAOLINI vs Guo/Mladenovic
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.