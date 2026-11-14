Da Stoccolma a Indian Wells. Super sabato di tennis da seguire in diretta come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte alle ore 13 con la finale del '250' svedese tra il numero 1 del tabellone Taylor Fritz (che viene dalle vittoria contro Musetti in due set) e Thiago Agustin Tirante , numero 51 al mondo. Sarà la seconda sfida tra i due, con l'argentino che ha vinto l'unico precedente giocato quest'anno al Masters 1000 in Canada per 7-5, 6-3. A partire dalle 21, invece, spazio alle Wta Finals con le semifinali: in campo Pegula-Andreeva, Noskova-Svitolina, Dabrowski/Stefani-Siniakova/Townsend e le nostre Sara Errani e Jasmine Paolini contro il duo Guo/Mladenovic .

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.