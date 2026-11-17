Tyra Grant punta in alto. L'azzurra ha infatti annunciato che inizierà a lavorare con l'esperto allenatore spagnolo Josè Perlas, in passato coach di Carlos Moya e Juan Carlos Ferrero e, più di recente, di Fabio Fognini e di Lorenzo Musetti, con cui ha collaborato tra dicembre 2025 e giugno del 2026. "Cominceremo la prossima settimana - ha detto la 18enne, attuale numero 157 del mondo, che manterrà nel team anche l'attuale coach, Matteo Donati -. Sono molto onorata di questa new entry nel team: José è un allenatore super stimato, non vedo l'ora di iniziare. Sono stata molto fortunata - ha aggiunto parlando a Supertennis -. Quando Josè ha smesso di lavorare con Lorenzo Musetti aveva tante offerte, è un onore che abbia scelto di affiancare me".