Tyra Grant sceglie José Perlas come nuovo coach: "Un onore"l'annuncio
Un nuovo ingresso nello staff tecnico di Tyra Grant: la 18enne italiana ha infatti annunciato che José Perlas (reduce dall'esperienza con Lorenzo Musetti) affiancherà il suo coach Matteo Donati. "Un onore, sono stata fortunata che mi abbia scelto", ha detto
Tyra Grant punta in alto. L'azzurra ha infatti annunciato che inizierà a lavorare con l'esperto allenatore spagnolo Josè Perlas, in passato coach di Carlos Moya e Juan Carlos Ferrero e, più di recente, di Fabio Fognini e di Lorenzo Musetti, con cui ha collaborato tra dicembre 2025 e giugno del 2026. "Cominceremo la prossima settimana - ha detto la 18enne, attuale numero 157 del mondo, che manterrà nel team anche l'attuale coach, Matteo Donati -. Sono molto onorata di questa new entry nel team: José è un allenatore super stimato, non vedo l'ora di iniziare. Sono stata molto fortunata - ha aggiunto parlando a Supertennis -. Quando Josè ha smesso di lavorare con Lorenzo Musetti aveva tante offerte, è un onore che abbia scelto di affiancare me".