Federico Cinà: "Il 2026 l’anno della maturità, obiettivo top 100"
Dalla prima vittoria Atp a Miami al debutto a Roma, passando per le prime 'quali Slam' a New York: il 2025 ha regalato tante emozioni a Federico Cinà che sta lavorando duramente (anche con l’ex preparatore atletico di Daniil Medvedev) in vista della prossima stagione che inizierà con le qualificazioni agli Australian Open. Il tennista palermitano si racconta a Sky Sport Insider, svelando i suoi obiettivi per il 2026
