Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Federico Cinà: "Il 2026 l’anno della maturità, obiettivo top 100"

Giovanni Mazzola

Dalla prima vittoria Atp a Miami al debutto a Roma, passando per le prime 'quali Slam' a New York: il 2025 ha regalato tante emozioni a Federico Cinà che sta lavorando duramente (anche con l’ex preparatore atletico di Daniil Medvedev) in vista della prossima stagione che inizierà con le qualificazioni agli Australian Open. Il tennista palermitano si racconta a Sky Sport Insider, svelando i suoi obiettivi per il 2026

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ