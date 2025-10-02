Introduzione

L'Australian Open ha presentato il 'Million Dollar 1 Point Slam', un nuovo torneo che si svolgerà la settimana prima dell'inizio dello Slam australiano 2026. Come si gioca? Molto semplice: per battere il tuo avversario servirà fare... un punto! E il montepremi finale è da capogiro: ben 1 milione di dollari. Qui tutto quello che c'è da sapere.