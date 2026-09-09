7 novembre 2017. È il giorno in cui si alza ufficialmente il sipario sulle Next Gen ATP Finals. La prima edizione va in scena a Fieramilano Rho, in un impianto da 4.500 posti a sedere. A inaugurare il torneo sono Karen Khachanov e Daniil Medvedev, con quest’ultimo che si impone al termine di una partita durata un’ora e 49 minuti con il punteggio di 2-4, 4-3, 4-3, 4-2. Il primo campione incoronato a Rho è il coreano Hyeon Chung, che in finale supera Andrey Rublev in quattro set. Le Next Gen ATP Finals tornano nello stesso impianto anche nel 2018, quando a conquistare il titolo è Stefanos Tsitsipas, vincitore in finale su Alex De Minaur.

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