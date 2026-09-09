Introduzione
Otto edizioni, tre città e un ritorno alle origini. Le Next Gen ATP Finals, torneo dedicato ai migliori Under 20 del circuito, sono "nate" in Italia nel 2017, con Milano scelta come sede delle prime cinque edizioni. Dopo la parentesi di tre anni a Gedda, in Arabia Saudita, la manifestazione torna nel nostro Paese: nel 2026 sarà infatti Reggio Calabria a ospitare la sua ottava edizione dal 9 al 13 dicembre, riportando le Next Gen ATP Finals in Italia dopo sei anni. Di seguito la storia delle sedi del torneo
Quello che devi sapere
Milano: il debutto a Rho
7 novembre 2017. È il giorno in cui si alza ufficialmente il sipario sulle Next Gen ATP Finals. La prima edizione va in scena a Fieramilano Rho, in un impianto da 4.500 posti a sedere. A inaugurare il torneo sono Karen Khachanov e Daniil Medvedev, con quest’ultimo che si impone al termine di una partita durata un’ora e 49 minuti con il punteggio di 2-4, 4-3, 4-3, 4-2. Il primo campione incoronato a Rho è il coreano Hyeon Chung, che in finale supera Andrey Rublev in quattro set. Le Next Gen ATP Finals tornano nello stesso impianto anche nel 2018, quando a conquistare il titolo è Stefanos Tsitsipas, vincitore in finale su Alex De Minaur.
Milano: si passa al Palalido
- Dopo le prime due edizioni disputate alla Fiera di Rho, il torneo resta a Milano ma si sposta nel cuore della città, nel Palalido ricostruito e ribattezzato Allianz Cloud per motivi di sponsorizzazione. Ed è proprio nella nuova struttura che prende forma la consacrazione di Jannik Sinner. Entrato in tabellone grazie a una wild card, l’azzurro conquista il titolo a 18 anni, 2 mesi e 24 giorni, diventando ancora oggi il più giovane campione nella storia del torneo:
- Nel 2021 è invece Carlos Alcaraz, amico e rivale di Sinner, a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro. Lo spagnolo disputa un torneo praticamente perfetto: cinque vittorie in altrettanti incontri, lasciando per strada un solo set lungo il cammino.
- Le Next Gen ATP Finals avrebbero dovuto disputarsi a Milano dal 2017 al 2021, ma la cancellazione dell’edizione 2020 a causa della pandemia di Covid-19 ha fatto slittare di un anno la conclusione del ciclo milanese, che si è chiuso nel 2022.
Gedda: le Next Gen si trasferiscono in Arabia
- Dopo cinque edizioni disputate in Italia, le Next Gen Finals si trasferiscono in Arabia Saudita. Nell’estate del 2023, infatti, l’Atp annuncia un nuovo accordo con il Paese arabo, che inizialmente avrebbe dovuto ospitare il torneo a Gedda fino al 2027. Alla fine, però, sono soltanto tre le edizioni disputate in Arabia Saudita: nel 2023 trionfa Hamad Medjedovic, nel 2024 è il turno di Joao Fonseca, mentre nel 2025 il successo va a Learner Tien.
- Come spiegato da The Athletic, al termine del primo triennio la Federazione tennistica saudita decide di esercitare una clausola di uscita prevista dall’accordo, interrompendo così anticipatamente il contratto che avrebbe dovuto legare il torneo a Gedda fino al 2027.
Reggio Calabria: il ritorno in Italia
Dopo la parentesi in Arabia Saudita, le Next Gen ATP Finals tornano in Italia e vanno ad arricchire il calendario dei grandi eventi tennistici ospitati dal nostro Paese, insieme alle ATP Finals di Torino, gli Internazionali d'Italia a Roma e alle Finals di Coppa Davis di Bologna. A fare da cornice al torneo che riunisce i migliori Under 20 del mondo, dal 9 al 13 dicembre, sarà il PalaCalafiore di Reggio Calabria, impianto da 8.000 posti a sedere che negli anni ha ospitato soprattutto importanti appuntamenti di basket.