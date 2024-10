Introduzione

Rafa Nadal lascerà il tennis al termine di questa stagione, dopo le Finals di Coppa Davis con la Spagna (da seguire in diretta su Sky e NOW). Una carriera incredibile quella dello spagnolo, 22 volte campione Slam e re di Parigi, con le sue 14 vittorie al Roland Garros. Impressionanti le statistiche sul rosso, il suo habitat naturale, ma non solo. Ecco vittorie, curiosità e record di Rafa Nadal (dati Opta).

