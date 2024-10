Nadal annuncia il ritiro: "È il momento giusto"

Anche la sua squadra di calcio del cuore, il Real Madrid, ha voluto omaggiare Nadal nel giorno dell'annuncio del ritiro dopo la Coppa Davis: "Per noi e per tutti i tifosi del Real Madrid è e sarà sempre motivo di orgoglio che una leggenda come Rafa Nadal rappresenti il ​​nostro club come membro onorario del Real Madrid". Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez: "Rafa Nadal è anche motivo di orgoglio per il nostro Paese ed è un esempio dei valori essenziali dello sport, con i quali ha forgiato tutta la sua straordinaria carriera".