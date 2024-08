Introduzione

McDonald all'esordio, poi il possibile rematch con Michelsen. Saranno questi i primi passi percorso agli US Open di Jannik Sinner che a Flushing Meadows non è mai andato oltre ai quarti di finale. Nella metà di tabellone dell'azzurro ci sono Medvedev e Alcaraz, potenziali avversari nei quarti e in semifinale. L'incrocio con Djokovic possibile solo in finale. Di seguito il potenziale cammino di Sinner fino alla finale. Gli US Open 2024, in programma dal 26 agosto all'8 settembre, saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

