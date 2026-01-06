Introduzione
L’Atp ha annunciato il calendario 2027, che comprenderà 59 tornei in 29 Paesi, oltre ai quattro tornei del Grande Slam. Oltre agli Internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma, l'Italia ospiterà ancora le Atp Finals e le Finals di Coppa Davis. Di seguito il calendario completo. "Il 2027 è destinato ad alzare ulteriormente l’asticella - ha detto il presidente dell'Atp, Andrea Gaudenzi - Il nostro obiettivo è sbloccare un valore ancora maggiore, valorizzando i nostri eventi di punta e offrendo il meglio del nostro sport ai tifosi"
Gennaio
- 1 - United Cup
- 4 - Brisbane (Atp 250)
- 4 - Hong Kong (Atp 250)
- 11 - Adelaide (Atp 250)
- 11 - Auckland (Atp 250)
- 17 - Australian Open (Slam)
Febbraio
- 1 - Montpellier (Atp 250)
- 1 - 1° turno Coppa Davis
- 8 - Dallas (Atp 500)
- 8 - Rotterdam (Atp 500)
- 8 - Buenos Aires (Atp 500)
- 15 - Doha (Atp 500)
- 15 - Rio de Janeiro (Atp 500)
- 15 - Delray Beach (Atp 250)
- 22 - Acapulco (Atp 500)
- 22 - Dubai (Atp 500)
- 22 - Santiago (Atp 250)
Marzo
- 3 - Indian Wells (Masters 1000)
- 17 - Miami (Masters 1000)
- 29 - Bucarest (Atp 250)
- 29 - Houston (Atp 250)
- 29 - Marrakech (Atp 250)
Aprile
- 4 - Monte-Carlo (Masters 1000)
- 12 - Barcellona (Atp 500)
- 12 - Monaco di Baviera (Atp 500)
- 21 - Madrid (Masters 1000)
Maggio
- 5 - Roma (Masters 1000)
- 16 - Amburgo (Atp 500)
- 16 - Ginevra (Atp 250)
- 23 - Roland Garros (Slam)
Giugno
- 7 - 's-Hertogenbosch (Atp 250)
- 7 - Stoccarda (Atp 250)
- 14 - Halle (Atp 500)
- 14 - Londra (Atp 500)
- 20 - Mallorca (Atp 250)
- 21 - Eastbourne (Atp 250)
- 28 - Wimbledon (Slam)
Luglio
- 12 - Bastad (Atp 250)
- 12 - Gstaad (Atp 250)
- 12 - Umago (Atp 250)
- 19 - Kitzbuhel (Atp 250)
- 19 - Estoril (Atp 250)
- 26 - Washington (Atp 500)
- 26 - Los Cabos (Atp 250)
Agosto
- 1 - Toronto (Masters 1000)
- 12 - Cincinnati (Masters 1000)
- 22 - Winston Salem (Atp 250)
- 29 - US Open (Slam)
Settembre
- 2° turno Coppa Davis
- 22 - Chengdu (Atp 250)
- 22 - Hangzhou (Atp 250)
- 24 - Laver Cup
- 29 - Tokyo (Atp 500)
- 29 - Pechino (Atp 500)
Ottobre
- 6 - Shanghai (Masters 1000)
- 18 - Almaty (Atp 250)
- 18 - Stoccolma (Atp 250)
- 18 - Lione (Atp 250)
- 25 - Basilea (Atp 500)
- 25 - Vienna (Atp 500)
Novembre
- 1 - Parigi (Masters 1000)
- 7 - Bruxelles (Atp 250)
- 7 - TBD (Atp 250)
- 14 - Atp Finals (in Italia)
- TBD - Davis Cup Finals (in Italia)
Dicembre
- TBD - Next Gen Atp Finals
