Introduzione

L’Atp ha annunciato il calendario 2027, che comprenderà 59 tornei in 29 Paesi, oltre ai quattro tornei del Grande Slam. Oltre agli Internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma, l'Italia ospiterà ancora le Atp Finals e le Finals di Coppa Davis. Di seguito il calendario completo. "Il 2027 è destinato ad alzare ulteriormente l’asticella - ha detto il presidente dell'Atp, Andrea Gaudenzi - Il nostro obiettivo è sbloccare un valore ancora maggiore, valorizzando i nostri eventi di punta e offrendo il meglio del nostro sport ai tifosi"