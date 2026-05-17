Introduzione

Moise Kouame entra ancora una volta nella storia del circuito: il 17enne francese ha battuto il croato Marin Cilic al 1° turno del Roland Garros, diventando il primo giocatore nato nel 2009 a vincere un match in uno Slam. Pochi giorni prima era stato l'azzurro Federico Cinà a mettere la spunta nella classe 2007. Ma chi sono stati gli altri primi vincitori per ogni anno di nascita? In questo elenco ci sono anche Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz, Rafa Nadal e Novak Djokovic.