Introduzione
Moise Kouame entra ancora una volta nella storia del circuito: il 17enne francese ha battuto il croato Marin Cilic al 1° turno del Roland Garros, diventando il primo giocatore nato nel 2009 a vincere un match in uno Slam. Pochi giorni prima era stato l'azzurro Federico Cinà a mettere la spunta nella classe 2007. Ma chi sono stati gli altri primi vincitori per ogni anno di nascita? In questo elenco ci sono anche Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz, Rafa Nadal e Novak Djokovic.
Quello che devi sapere
Moise Kouame, la prima vittoria in uno Slam a 17 anni
- Che il ragazzo promettesse bene lo avevamo capito già un paio di mesi fa, quando era diventato a Miami il primo tennista nato nel 2009 a vincere un match ATP.
- Moise Kouame ha sfruttato al meglio la wild-card che gli è stata concessa dagli organizzatori del Roland Garros, battendo in tre set il croato Marin Cilic, uno che negli Slam ha vinto (Us Open) ed è stato due volte finalista, diventando anche il primo 2009 a vincere una partita in uno Slam
- 7-6, 6-2, 6-1 i parziali per Kouame, attualmente n.318 del mondo ma destinato a salire
2026 French Open - Day Three
Chi è Moise Kouame
- Nato a Parigi il 6 marzo 2009, Kouame è il giocatore più giovane a vincere una partita nel tabellone principale del Roland Garros dai tempi di Dinu Pescariu nel 1991, oltre che il più giovane a imporsi in un match Slam dai tempi di Bernard Tomic agli Australian Open 2009, quando l’australiano aveva appena 16 anni
- Si ispira a Jannik Sinner (di cui è stato sparring) e Novak Djokovic, con il serbo che è il suo idolo. Ama tutte le superfici e il suo colpo preferito è il dritto
- Grande appassionato di motori, è un tifoso della Red Bull e di Messi
- Ha vinto in questa stagione due titoli consecutivi nell'ITF World Tennis Tour e un Challenger, prima di qualificarsi per la prima volta in un torneo ATP, quello di casa a Montpellier
- Ha giocato anche a Madrid e Monte-Carlo
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I vincitori "precoci": ci sono Sinner, Musetti e Cinà
Nella lista dei primi vincitori per anno di nascita degli ultimi 20 anni ci sono anche tre italiani: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Federico Cinà.
- Sinner è stato il primo classe 2001 a vincere un match Slam. Il "battesimo" dell'altoatesino avvenne il 21 gennaio 2001, quando è diventato il più giovane italiano a conquistare una vittoria Slam ad appena 18 anni e 5 mesi, grazie al successo su Max Purcell
- Musetti, invece, è stato l'apripista della classe 2002. Era il il Roland Garros 2021 quando Lorenzo, sulla terra rossa di Parigi, sconfisse David Goffin, testa di serie n.13 del torneo.
- Cinà ha raggiunto il club pochi giorni fa a Parigi, diventando il primo 2007 a vincere una partita Slam grazie al successo al 5° set contro Reilly Opelka
Chi ha vinto il primo match Slam per anno di nascita?
- 2009 : Moise Kouame (FRA)
- 2008 : ?
- 2007 : Federico Cina (ITA)
- 2006 : Joao Fonseca (BRA)
- 2005 : Juncheng Shang (CHN)
- 2004 : Luca Van Assche (FRA)
- 2003 : Carlos Alcaraz (ESP)
- 2002 : Lorenzo Musetti (ITA)
- 2001 : Jannik Sinner (ITA)
- 2000 : Felix Auger-Aliassime (CAN)
- 1999 : Alex De Minaur (AUS)
- 1998 : Frances Tiafoe (USA)
- 1997 : Alexander Zverev (GER)
- 1996 : Thanasi Kokkinakis (AUS)
- 1995 : Nick Kyrgios (AUS)
- 1994 : Lucas Pouille (FRA)
- 1993 : Dennis Novikov (RUS)
- 1992 : Bernard Tomic (AUS)
- 1991 : Grigor Dimitrov (BUL)
- 1990 : Guillaume Rufin (FRA)
- 1989 : Donald Young (USA)
- 1988 : Evgeny Korolev (RUS)
- 1987 : Novak Djokovic (SRB)
- 1986 : Rafael Nadal (ESP)
- 1985 : Tomas Berdych (CZE)
- 1984 : Mario Ancic (CRO)
- 1983 : Fernando Verdasco (ESP)
- 1982 : Guillermo Coria (ARG)
- 1981 : Taylor Dent (USA)
- 1980 : Marat Safin (RUS)
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