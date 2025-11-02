Sinner: "Tornare n. 1 è un risultato incredibile"

Jannik Sinner parla a Sky Sport dopo il trionfo a Parigi: "È stato un torneo incredibile. Siamo arrivati con un po' di dubbi e mi sono messo in gioco, questa vittoria significa molto. Sono contento di tornare n. 1 al mondo, è un risultato incredibile". Adesso le Atp Finals: "A Torino vada come vada, speriamo ci sia anche Musetti"

Il quinto Masters 1000 in carriera e il ritorno in testa al ranking Atp. È un colpo doppio quello di Jannik Sinner grazie al trionfo al Masters 1000 di Parigi. Dal Roland Garros a La Défense Arena, la capitale francese resta nel destino del tennista azzurro che nello slam parigino aveva conquistato per la prima volta la vetta della classifica mondiale. "Tornare n. 1 al mondo è un risultato incredibile considerando cosa è successo - ammette Sinner a Sky Sport - Sono contento, anche se non so per quanto tempo resterò numero 1. A prescindere dal ranking, voglio godermi quanto fatto perché è stato un torneo incredibile".

"Arrivati a Parigi con dubbi, successo che significa tanto"

Sinner ha poi analizzato quanto fatto a Parigi, in una settimana conclusa al meglio con il trionfo in finale su Auger-Aliassime: "Siamo arrivati qui con un po' di dubbi - spiega - Quest'anno volevo giocare qua e mettermi in gioco. A un certo punto il focus era il recupero, per fortuna ho giocato due partite veloci e stavo meglio. La finale è stata una partita dura. Ogni giorno è differente, questa vittoria e questo torneo significano tanto".

Ora le Atp Finals: "A Torino vada come vada"

L'ultimo grande obiettivo della stagione per Sinner è all'orizzonte: le Atp Finals di Torino. "A Torino vada come vada, a prescindere da come andrà siamo contenti" ha ammesso il n. 1 al mondo che spera di trovare alla Inalpi Arena anche Lorenzo Musetti. "Speriamo che ce la faccia - ha concluso - Per l'Italia sarebbe bellissimo avere due singolaristi e una coppia di doppio al via. Siamo una squadra, quando non giochiamo contro ci spingiamo al massimo".