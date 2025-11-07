Sinner-Alcaraz, l'allenamento LIVE

Sinner alle ATP Finals: l'allenamento con Alzaraz a Torino in diretta
Allenamento stellare tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, nell'antipasto di una possibile semifinale o finale delle Atp Finals di Torino. Il numero 1 e il numero 2 al mondo hanno svolto la prima ora di allenamento sul campo secondario e adesso sono sul Centrale. La giornata in diretta su Sky Sport 24 e qui all'interno del nostro liveblog attraverso news, video e foto in tempo reale dall'Inalpi Arena
Dopo i primi tre game del set è 3-0 Sinner
Arriva il break nel primo turno di servizio di Alcaraz: Jannik strappa la battuta allo spagnolo ai vantaggi, dopo una prima palla break annullata sul 30-40
Sinner tiene il servizio nel primo game del match di allenamento. Jannik si ritrova 0-40, ma vince cinque punti consecutivi. Grande intensità nei primi scambi, poi l'azzurro ha trovato continuità al servizio
Adesso è partita vera: parte Jannik al servizio, subito grande intensità
Fase di palleggio tra Jannik e Carlos, tra poco dovrebbe iniziare un match di allenamento
Sinner e Alcaraz sono sul Centrale! L'azzurro e lo spagnolo accolti da un boato del pubblico presente con il coro "Sinner, Sinner"
La n ostra inviata Giorgia Mecca ci racconta la prima parte dell'allenamento di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz
Prima parte dell'allenamento finita sul Sebastopoli Court. Tra qualche minuto Sinner e Alcaraz entreranno sul Centrale
Ultimi minuti di allenamento sul campo Sebastopoli, poi i giocatori si sposteranno sul campo centrale
Adesso Sinner al servizio. Interessante la posizione in risposta di Alcaraz, molto lontano dalla linea di fondo
Prima mezz'ora di allenamento in archivio. Alcaraz sta lavorando adesso sul servizio (soprattutto al centro in questa fase), con Jannik in risposta
Adesso ruoli invertiti: Carlos a fondo campo e Jannik a rete per le volée
Darren Cahill segue con attenzione il lavoro, affiancato come sempre da Simone Vagnozzi
Seconda fase del lavoro: Alcaraz a rete per provare le volée
Le prime immagini dell'allenamento. VIDEO
Si riparte: grande intensità da parte di entrambi. Jannik e Carlo stanno lavorando sulla diagonale di dritto
Prima pausa dell'allenamento. Questa prima ora servirà quasi da "riscaldamento" visto che alle 12 Jannik e Carlos si sposteranno sul Campo Centrale e li, con ogni probabilità, giocheranno un set di allenamento
Tante persone attorno al campo Sebastopoli, a conferma di quanto fosse atteso questo allenamento. Inoltre l'Atp sta trasmettendo la seduta in streaming su YouTube e, attualmente, ci sono 2.400 spettatori
Piccola curiosità: Sinner e Alcaraz si sono salutati parlando di...golf. Il murciano è un grande appassionato di questo sport, mentre Jannik nei giorni scorsi si è concesso una giornata sul green
Hai visto Sinner che gioca a golf? FOTO e VIDEO
Lo staff di Sinner è al completo: oltre ai coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi e il preparatore atletico Umberto Ferrara c'è anche il fisioterapisti, Alejandro Resnicoff
Inizia l'allenamento: warm-up con scambi da fondo
Arriva anche Jannik
Qualche minuto dopo arriva Jannik Sinner, affiancato da Simone Vagnozzi e dal preparatore atletico, Umberto Ferrara
Alcaraz arriva in campo
Il primo ad arrivare sul campo Sebastopoli è Carlos Alcaraz: al suo fianco c'è il coach di Jannik, Darren Cahill
L'intervista esclusiva di Sinner a Sky
Nei giorni scorsi dall'Istituto Oncologico di Candiolo è andato in onda il 4° capitolo di 'Jannik, oltre il tennis', l’ormai tradizionale appuntamento annuale con l’intervista al numero 1 del mondo realizzata dal direttore di Sky Sport Federico Ferri. Come sempre si è parlato di tutto: dall'attualità (il no alla Coppa Davis, le polemiche sull'italianità) al dietro le quinte del nostro campione. Su Sky Sport Insider la versione integrale
'Jannik oltre il tennis', 4° episodio: l'intervista integrale
Musetti alle Finals se...
Lorenzo (che nel frattempo è stato inserito nel gruppo di Sinner in alternativa ad Auger-Aliassime) ha due possibilità di qualificarsi per Torino: una sul campo e una come ripescato
- Sul campo: vincere l'Atp 250 di Atene. Al momento Musetti è a quota 3.770 punti e vincendo semifinale e finale salirebbe a 3.925, scavalcando Felix Auger-Aliassime (che invece ha scelto di non giocare tornei questa settimana)
- Come ripescato: l'altra possibilità è legata alla partecipazione o meno di Novak Djokovic (non in perfette condizioni). Il serbo da Atene ha fatto sapere di voler sciogliere la riserva soltanto alla fine del torneo in Grecia. In caso di forfait, Musetti sarebbe il primo ripescato.
Quando debutterà Sinner a Torino? Le 3 ipotesi
La data del primo match di Jannik Sinner dipende dal cammino di Musetti e Djokovic all'Atp di Atene, che si chiude domenica. Al momento sono tre le ipotesi:
- Se ad Atene va solo Musetti in finale: il gruppo di Sinner gioca lunedì.
- Se ad Atene va solo Djokovic in finale: il gruppo di Sinner gioca domenica.
- Se sia Djokovic che Musetti vanno in finale ad Atene: Djokovic e Musetti (qualora si qualificasse) giocheranno lunedì, dunque i gironi saranno divisi con due partite domenica e due lunedì. Da martedì si ritorna allo schema giornata per ogni girone
I gironi delle finals
Ieri intanto sono stati sorteggiati i gironi delle Finals 2025: Jannik Sinner è nel gruppo Borg con Zverev, Shelton e uno fra Auger-Aliassime e Musetti. Alcaraz nel gruppo Connors con Djokovic e Fritz e De Minaur. Di seguito tutte le statistiche e i precedenti con Sinner
Gli altri allenamenti
Il programma degli allenamenti in vista delle Atp Finals di Torino è ricchissimo: dalle 13 Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime, che potrebbe essere qui come titolare nel girone di Sinner o come riserva se Lorenzo Musetti dovesse vincere il titolo ad Atene. Alla stessa ora Alexander Zverev e Alex De Minaur; a ruota Taylor Fritz con lo sparring partner Pedro Vives Marcos.
Sinner-Alcaraz, il programma di oggi
Una prova generale, uno spettacolo nello spettacolo. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, avversari nelle ultime tre finali dei tornei del Grande Slam, duellanti per il posto di numero 1 del mondo di fine 2025, si incontreranno in allenamento. Il programma per loro prevede una seduta di un'ora (dalle 11 alle 12) al Sebastopoli Court) per poi spostarsi dalle 12 sul centrale della Inalpi Arena dove, davanti al pubblico, proseguiranno fino alle 13.