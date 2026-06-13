Sinner 'in Vespa' verso Wimbledon

Ha scelto una Vespa per rimettersi le ali sotto i piedi. Lui che Special ha ampiamente dimostrato di esserlo. Rossa di fuoco, come lui, per (ri)cominciare la danza. Sinner che gira Monte-Carlo su due ruote, con la fidanzata Laila, rimanda alla canzone che Cremonini cantava quando Jannik non era nato. Una Vespa che toglie i problemi per superare il trauma Parigi e puntare Londra a marce ingranate, dalla prima alla quarta. Lo sanno tutti: a Wimbledon l’obiettivo è difendere il titolo vinto un anno fa. E sarà lui, da campione uscente, a inaugurare l’erba pettinata alla perfezione del Campo Centrale. Nel pieno della 75esima settimana da numero uno, Jannik dopo una decina di giorni di stop ha ripreso a colpire la palla insieme a Vagnozzi e Ferrara, il preparatore atletico che sta adattando gli allenamenti ai risultati dei controlli specifici effettuati dopo il malore del Roland Garros. Sinner come noto non giocherà tornei di adattamento ai prati, ma nei suoi programmi verdi un appuntamento c’è. Si tratta di una esibizione con finalità benefiche che si disputerà dal 23 al 27 giugno, molto a ridosso dei Championships, sui campi di un club esclusivo in zona Fulham, non troppo distante dalla mitica Church Road. Presenti anche Cobolli e Darderi, non sarà dunque l'unico italiano, oltre a Ruud - sfidante nella finale di Roma, Khachanov, Tien e il padrone di casa Norrie. Test utile per limare quei dettagli che sull'erba fanno la differenza, prima di tutto back di rovescio e volée. Wimbledon rimane un sogno e le minacce non mancano: chi come Djokovic ancora crede nello Slam numero 25, chi come Zverev si presenterà forte di una nuova consapevolezza Slam. Oppure, chissà, un giocatore fuori dai radar che su erba potrebbe trovare terreno fertile per il suo tennis. Una cosa è certa: rivincere è sempre più complicato di vincere. Ma questo a Jannik è ben chiaro.