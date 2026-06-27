Jannik Sinner a Wimbledon, la conferenza stampa LIVE
Media day in programma a Wimbledon. In vista del debutto di lunedì alle 14.30 contro Kecmanovic (e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), il numero 1 al mondo Jannik Sinner parla in conferenza stampa alle 12.10. Seguila live con il nostro liveblog
Sinner con il gilet refrigerante a Londra
Fa caldo anche a Londra, dove a partire da lunedì inizierà Wimbledon. Per contrastare le temperature elevate, Jannik Sinner ha deciso di indossare durante le pause nei suoi allenamenti all'All England Club un gilet refrigerante. Qui tutto quello che c'è da sapere
Sinner come Kimi: a Wimbledon gilet refrigerante contro il caldoVai al contenuto
Il match al Giorgio Armani Tennis Classic
Sinner quest'anno ha scelto di non giocare tornei su erba (l'anno scorso giocò ad Halle). Il numero 1 al mondo ha però preso parte a un incontro di esibizione giocato lo scorso mercoledì contro Cameron Norrie e vinto con un doppio 6-3.
Il programma di lunedì degli italiani a Wimbledon
Saranno tre gli italiani in campo: Sinner giocherà sul Centrale, come da tradizione per quel che riguarda il campione in carica, alle ore 14.30 contro Kecmanovic. Darderi sfiderà Quinn sul campo 15 non prima delle 15.30, mentre nel femminile Cocciaretto debutterà secondo match dalle 12 sul campo 10.
L'allenamento di Sinner a Wimbledon
Jannik Sinner si prepara al debutto a Wimbledon, in programma lunedì alle ore 14.30 sul Centrale contro il serbo Miomir Kecmanovic. Nel video l'allenamento svolto dal numero 1 al mondo all'All England Club.
Il tabellone di Sinner a Wimbledon
Oltre a Kecmanovic, per il numero 1 al mondo un possibile derby con Darderi agli ottavi, un quarto con Medvedev e semifinale con Djokovic. I possibili avversari di Jannik ai Championships
I possibili avversari di Sinner a WimbledonVai al contenuto
Sarà possibile seguire la conferenza stampa su Sky Sport 24 (canale 200 del telecomando Sky) o qui nel nostro liveblog.
A Wimbledon è il giorno del media day. In conferenza stampa alle 12.10 parla il numero 1 al mondo Jannik Sinner.