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Jannik Sinner a Wimbledon, la conferenza stampa LIVE

live wimbledon

Media day in programma a Wimbledon. In vista del debutto di lunedì alle 14.30 contro Kecmanovic (e in diretta  su Sky Sport e in streaming su NOW), il numero 1 al mondo Jannik Sinner parla in conferenza stampa alle 12.10. Seguila live con il nostro liveblog

IL POSSIBILE PERCORSO DI SINNER A WIMBLEDON

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Sinner con il gilet refrigerante a Londra

Fa caldo anche a Londra, dove a partire da lunedì inizierà Wimbledon. Per contrastare le temperature elevate, Jannik Sinner ha deciso di indossare durante le pause nei suoi allenamenti all'All England Club un gilet refrigerante. Qui tutto quello che c'è da sapere

Sinner come Kimi: a Wimbledon gilet refrigerante contro il caldo

Sinner come Kimi: a Wimbledon gilet refrigerante contro il caldo

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Il match al Giorgio Armani Tennis Classic

Sinner quest'anno ha scelto di non giocare tornei su erba (l'anno scorso giocò ad Halle). Il numero 1 al mondo ha però preso parte a un incontro di esibizione giocato lo scorso mercoledì contro Cameron Norrie e vinto con un doppio 6-3.

Il programma di lunedì degli italiani a Wimbledon

Saranno tre gli italiani in campo: Sinner giocherà sul Centrale, come da tradizione per quel che riguarda il campione in carica, alle ore 14.30 contro Kecmanovic. Darderi sfiderà Quinn sul campo 15 non prima delle 15.30, mentre nel femminile Cocciaretto debutterà secondo match dalle 12 sul campo 10.

L'allenamento di Sinner a Wimbledon

Jannik Sinner si prepara al debutto a Wimbledon, in programma lunedì alle ore 14.30 sul Centrale contro il serbo Miomir Kecmanovic. Nel video l'allenamento svolto dal numero 1 al mondo all'All England Club.

Il tabellone di Sinner a Wimbledon

Oltre a Kecmanovic, per il numero 1 al mondo un possibile derby con Darderi agli ottavi, un quarto con Medvedev e semifinale con Djokovic. I possibili avversari di Jannik ai Championships

I possibili avversari di Sinner a Wimbledon

I possibili avversari di Sinner a Wimbledon

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Nella giornata di ieri a Wimbledon è stato sorteggiato il tabellone maschile. Sinner debutterà lunedì alle ore 14.30 italiane contro il serbo Kecmanovic sul campo Centrale. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sarà possibile seguire la conferenza stampa su Sky Sport 24 (canale 200 del telecomando Sky) o qui nel nostro liveblog.

A Wimbledon è il giorno del media day. In conferenza stampa alle 12.10 parla il numero 1 al mondo Jannik Sinner.

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