I mondiali di Beach Volley del 2021 si svolgeranno a Roma. Lo ha annunciato il presidente della Federazione internazionale di Volley, Ary Graca, durante la presentazione al Foro Italico delle FIVB World Tour Finals di Roma in programma a settembre: "Sono sicuro che sara' un evento straordinario come Roma ha dimostrato gia'", ha spiegato il numero uno della Fivb. Il presidente della Fipav, Bruno Cattaneo, ha commentato così: "Stiamo lavorando bene sulla preparazione di questo evento, ci crediamo molto e invito tutti a venire. Sarà un gran divertimento".

Malagò e Giorgetti giocano a beach volley

E a proposito di divertimento, subito dopo l'annuncio di Graca due ospiti d'eccezione come il presidente del Coni Giovanni Malagò e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti si sono esibiti in un esibiti in un match improvvisato nel mini-campo allestito davanti al bar del tennis in occasione della presentazione delle FIVB Beach Volleyball Rome Finals di settembre. Con loro anche l'argento olimpico Daniele Lupo. Dall'altra parte della rete, con il presidente della federazione italiana Cattaneo, l'azzurra del beach Volley Marta Menegatti. "Li abbiamo stroncati", ha scherzato Giorgetti commentando la loro 'vittoria'. "Non c'era partita", ha aggiunto il capo dello sport italiano.