La pallavolista si racconta a 'Vogue Italia' per i suoi trent'anni: "Molte persone della mia generazione non hanno ancora il passaporto italiano. Sono nati qui, cresciuti qui, mangiano e parlano italiano, non esiste che ci siano ragazzini e ragazzine che non possano completare la propria identità". E ancora: i problemi di bulimia e l'amore per la famiglia: "I miei genitori nello sport mi hanno sempre appoggiata"

"Dovevo andare in questura a Lecco per rinnovare il permesso di soggiorno, e questo significava arrivare alle 5 del mattino, mettersi in coda per scrivere il proprio nome su un foglio che, se già troppo pieno, ti costringeva a tornare il giorno successivo e fare tutto daccapo". E' un passaggio dell'intervista nella quale Myriam Sylla, ex capitana della Nazionale italiana di pallavolo, 30 anni oggi, si racconta a Vogue Italia. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, affronta vari temi: dalle file per il permesso di soggiorno, alla bulimia, dall'amore per la famiglia a quello per i piercing, fino alla lettura di alcune pagine del suo diario. "Inizialmente i miei genitori erano titubanti, ma dal momento in cui hanno compreso che lo sport era il mio sogno, lo hanno sempre appoggiato - dice parlando della famiglia - Non ci hanno visto il possibile guadagno, oppure la realizzazione di un loro personale progetto sportivo frustrato, come spesso capita con i giovani atleti. E questo, retrospettivamente, mi colpisce perché le condizioni economiche e il Paese in cui sono cresciuti non hanno permesso loro di esaudire molti desideri".