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Julio Velasco ha cominciato la sua rivoluzione controllata

Alessandro Acton

Alessandro Acton
©Getty

Non chiamiamola rivoluzione, visti i risultati degli ultimi anni. Il Ct delle Azzurre, in vista dell'Europeo di quest'estate, sta iniziando a sperimentare con le convocazioni delle sue giocatrici, approfittando di quanto visto in stagione e dell'enorme bacino di talento in uscita dalle formazioni giovanili

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