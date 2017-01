Lazio, Inzaghi: "Djordjevic resta, può dare tanto"

Parla Inzaghi - Un momento positivo che prosegue, campionato o Coppa Italia la Lazio infatti continua a vincere. La formazione biancoceleste supera il Genoa per 4 reti a 2 e ottiene il passaggio ai quarti di TIM Cup, per Simone Inzaghi diverse le risposte positive che arrivano dalla serata dell’Olimpico. "Mi dispiaceva per i ragazzi aver finito il primo tempo sul risultato di 2-2, perché avevamo giocato a calcio molto bene. C’è stato il rigore fallito, poi in quattro minuti di black out abbiamo preso due gol; siamo però stati bravi a rimettere la gara in sesto nel secondo tempo. Ammetto che nell’intervallo c’era molto rammarico, perché era un piacere veder giocare la squadra, ma il calcio non fa sconti e il Genoa non ha fatto sconti", le parole di Simone Inzaghi.