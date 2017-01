Super-Szczesny: gioia di Roma e speranza di Wenger

Ritorno al passato - Il domani, per il polacco, corrisponderà verosimilmente allo ieri. Dopo aver raccolto consensi in Italia, l’Arsenal è pronto a riportarlo in Inghilterra (il prestito alla Roma è secco, senza cifre fissate per il riscatto). Lì, il classe 1990 è nato calcisticamente, arrivato dalla Polonia quando aveva solo 16 anni. A 20, già studiava per diventare grande: “Sono uno di quei portieri che mostrano sempre la loro vera faccia. Mi nutro di adrenalina”. Quella stessa adrenalina che oggi gli permette di proteggere la porta come pochissimi in Serie A. A dare il là alla sua carriera, tra l’altro, anche una serie di casi abbastanza fortunati: il ruolo di primo se lo guadagnò nel 2011, nel celebre anno dei cinque portieri dell’Arsenal. Wenger lo scelse in seguito agli infortuni (e anche a parecchi disastri) della coppia Almunia-Fabianski e in breve tempo se ne innamorò.



Odi et Amo - Il rapporto con l’Arsenal - e in particolare con Wenger - è stato però spesso contraddittorio, di odio e amore. Per il solo fatto di averlo lanciato in prima squadra, Szczęsny deve molto al francese. Ma, negli ultimi anni, non sono state poche le scintille tra i due. Dopo l’acquisto di un portiere di prima fascia come Ospina da parte dei Gunners, Szczęsny aveva definito Arsene “poco onesto”. E il successivo arrivo di Cech ha ovviamente peggiorato le cose. Suo padre, l’ex portiere Maciej (non in grandi rapporti con Wojciech, va detto), aveva confermato la situazione proprio nella stagione precedente all’arrivo del figlio in Italia: “Difficile smentire il fatto che il rapporto con Wenger non sia buono da diverso tempo. E non è tutta colpa di Wojciech, lo dico da padre. Forse è meglio che cambi aria…”. Szczęsny lo ha fatto, prendendosi la Roma in pochissimo tempo. E ora forse Wenger si è convinto che, mettendo da parte gli screzi, può essere il polacco il futuro dell’Arsenal.