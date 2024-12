Ore calde in casa Verona, dopo che nella giornata di oggi il ds Sean Sogliano si è recato al centro sportivo per seguire l'allenamento. Al termine di un vertice, martedì pomeriggio si è deciso di rinnovare la fiducia a Paolo Zanetti, nonostante le notizie delle ultime ore. Si attende l'ufficialità

Nonostante le notizie delle ultime ore, in casa Verona si è deciso di dare fiducia a Paolo Zanetti, che continuerà a sedere sulla panchina del club. Dopo il vertice pomeridiano con il ds Sogliano presente al centro sportivo, non sono state ritenute all'altezza le alternative disponibili o le soluzioni interne per ricoprire il ruolo di allenatore. L'altro fattore che ha poi influito è l'imminente passaggio di proprietà. Questo l'orientamento della società, in attesa dell'ufficialità.