Brutte notizie per Antonio Conte e il Napoli, che dopo la doppia sconfitta con la Lazio tra Coppa Italia e campionato deve registrare anche l'infortunio di Khvicha Kvaratskhelia: per il georgiano gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado dei collaterale mediale del ginocchio destro. Da stabilire i tempi di recupero, ma sicuramente non ci sarà con l'Udinese

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio e la sconfitta in campionato, sempre contro la squadra di Baroni, costata il primato in classifica arriva un'altra brutta notizia per il Napoli di Antonio Conte. Khvicha Kvaratskhelia, che in seguito a un contrasto di gioco nel match di domenica sera all'Olimpico aveva accusato un trauma contusivo al ginocchio destro, è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato una "lesione di basso grado al collaterale mediale". Il giocatore georgiano, come fa sapere il Napoli, ha già iniziato l'iter riabilitativo. Da capire i tempi di recupero, ma di sicuro salterà il match con l'Udinese in programma sabato 14 dicembre.