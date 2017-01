Dybala e Iturbe regalano coperte ai senzatetto

Campioni in campo e campioni nella vita. Paulo Dybala e Juan Manuel Iturbe hanno partecipato a un’iniziativa benefica per aiutare i tanti senzatetto che a Torino stanno vivendo giornate durissime a causa del gelo invernale. Per una sera la rivalità sportiva è stata messa da parte per dare una mano al prossimo.



L'iniziativa benefica - I due calciatori sudamericani si sono uniti a un progetto ideato da Luca La Mesa, imprenditore romano di 33 anni che ha lanciato un semplice appello su Facebook: “Chi si unisce?”, ha scritto sul social network, dopo aver comprato 50 coperte da distribuire ai senzatetto con il supporto della Croce Rossa. In poche ore le coperte sono diventate più di mille, l’iniziativa si è diffusa in tutta Italia e ha coinvolto molte città: Roma, Genova, Brescia, Milano e anche Torino, dove Dybala e Iturbe sono scesi in strada ad aiutare i più bisognosi distribuendo le coperte in prima persona.