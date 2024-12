Arrivato a Napoli in estate, il centrocampista scozzese Billy Gilmour ha raccontato a Radio CRC come sta procedendo il suo adattamento all'Italia , realtà diversa che però gli ricorda la sua Scozia, soprattutto se si parla dell' identità "napoletana" , forte e passionale proprio come gli scozzesi . Poi, tra gli aneddoti raccontati anche uno in merito all' apprendimento della lingua , che condivide con l'altro scozzese Scott McTominay e che vede la musica , e Geolier , come protagonisti.

Gilmour: "Tra me e McTominay lui più 'napoletano', impariamo la lingua anche ascoltando Geolier"

"Probabilmente lui è un po' più avanti nel processo di 'napoletanizzazione'. Studiamo il napoletano, ma lo facciamo anche tramite le canzoni: sentiamo Geolier, ci sono due o tre canzoni che ascolto di più. Il primo approccio è stato con i tassisti in auto". Poi, il passaggio sul primo periodo a Napoli, con le primissime parole apprese: "Sono qui da tre mesi e mezzo ed ovviamente non è semplice trasferirsi in una cultura nuova. Sto facendo progressi, sto imparando l'italiano e tra le parole che conosco ci sono 'bravissimo' e 'forza Napoli'. Faccio di tutto per aiutare i miei compagni". Infine, non è mancato un commento sulla Serie A, un campionato diverso da quello inglese, dove ha giocato in precedenza, ma ugualmente duro: "Le partite sono molto dure a livello di organizzazione, non è facile affrontare gli avversari. Qui, però, lavoriamo ogni giorno per fare in modo di ottenere il maggior numero di punti possibili in classifica".