Higuain: "Alla Juve diventi macchina da guerra"

Dybala - "Non sono un amico pressante e invadente. Paulo lo vedo sereno, non è disturbato dalle voci di mercato, affatto. Per tutta la vita nella Juventus? E' giovane, ha 23 anni, dipenderà dalla volontà sua e della società. Adesso il suo unico pensiero deve essere quello di lavorare per diventare un campione e restare a lungo ad alti livelli e ce la farà, ne sono sicuro. Ha la qualità e la testa, ma a volte quando sei giovane è difficile: è accaduto anche a me a Madrid. La cosa importante è rimanere equilibrati. A darmi questi consigli fu mio fratello Federico che gioca in MLS: a lui non sono mai interessati né critiche, né elogi. E' stato fondamentale pure mio padre e la mia famiglia e devo ringraziare Raul e Van Nistrerlooy: quando arrivai a Madrid avevo 18 anni e loro mi aiutarono parecchio a crescere. Quando arrivai a Madrid inizialmente sarei dovuto andare al Castilla, la squadra B del Real, ma dopo due allenamenti Capello mi disse: 'Resti con noi'".



Il futuro - "Non so se la Juventus sarà la mia ultima squadra europea - continua Higuain - sono arrivato da appena sei mesi e ho un contratto di 5 anni. La mia testa sta qui. Quando finirà il mio contratto con la Juventus avrò 32 anni e non sarà la fine della mia carriera. Vediamo, non lo so. Segnare è un’emozione bellissima, soprattutto quando ti porta a una vittoria o a un trofeo. Io li sfrutto tutti allo stesso modo, però, ovviamente, una rete che ti fa vincere la partita è più bella. Sul momento c'è tanta adrenalina, poi si continua a giocare. Segnare 30 gol? Me lo auguro. Sono arrivato a 15, sto bene e sono in crescita. Il mio modello? Guardo ancora i video di Ronaldo, il fenomeno. Ho iniziato da ragazzino e lo faccio tutt'ora qualche volta: nel mio ruolo è stato il più forte della storia. Di lui osservo velocità di esecuzione e ogni tipo di movimento. Ho avuto anche la fortuna di giocare insieme a Ronaldo per un mese nel Real Madrid, prima che lui si trasferisse al Milan. E' il mio idolo e lo studio".



Il ritorno a Napoli - "Il prossimo 2 aprile sarà emozionante, a Napoli ho vissuto tre anni meravigliosi e sarò sempre grato alla gente. Con Sarri e la squadra mi sono lasciato bene. Con molti ex compagni sono ancora in contatto, con il presidente no. Guardo il conto in banca a fine mese, come qualsiasi lavoratore o imprenditore. Non siamo robot noi giocatori, siamo persone: anche se non ci vedete così siamo persone che giocano a calcio. C'è gente che ha molti più soldi di noi e semplicemente è meno famosa. Siamo idoli, è vero, ma non siamo supereroi".



Gli inizi - "Ho realizzato il mio sogno, che era quello di diventare calciatore. Ma sono rimasto sempre lo stesso. Per riuscirci mi sono impegnato tantissimo e continuo a farlo. Tutti pensano che sia sempre bello e facile diventare calciatore. Io a 9-10 anni prendevo 3-4 autobus e mia mamma si alzava alle 6 del mattino per me. Ho rinunciato ai compleanni con gli amici e a tantissime esperienze. Tutte cose a cui magari altri che sognavano di diventare calciatori non hanno rinunciato e poi non lo sono diventati. E lì nasce l'invidia. Nel calcio c'è troppo odio, ma non in campo, attorno. Io cerco la mia felicità e non invidio nessuno: l'invidia non fa bene. A Torino sono felice: la gente ti sta addosso, ma in modo educato e carino".