Conceição: "Obiettivo Champions? Penso al Como"

Loftus-Cheek l'ha avuto per soli 13 minuti. Può essere la sua arma per il finale di stagione?

"Conosco lui dagli altri anni, non l'ho mai avuto per questi infortuni ma adesso è al 100%. Non è pronto per i 90 minuti, ma a me piace molto: centrocampista forte che va anche in area avversaria, fisicamente un mostro e spero di averlo al meglio per questo finale di campionato. È un centrocampista box-to-box di grandissima qualità"