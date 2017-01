Savic-Immobile, rimonta Lazio: 2-1 all'Atalanta

LAZIO 2-1 ATALANTA

21' Petagna, 45' Milinkovic, 68' Immobile

Cronaca e tabellino del match

Gioco, partita, incontro. E rimonta fondamentale. La Lazio batte l'Atalanta e va a 40 punti, consolidando il quarto posto. Apre Petagna, chiude Ciro Immobile su rigore.

Pronti, via ed è subito Lazio - Rivelazioni ne abbiamo? Lazio-Atalanta allo stadio Olimpico, sfida d'alta quota tra due sorprese del campionato. Inzaghi contro Gasperini, obiettivo Europa: "Ora viene il bello". Al 3' Immobile ci prova col destro, palla vicinissima al palo. L'Atalanta risponde subito con Gomez, ma il suo sinistro è fuori di poco (4'). Partita intensa. Perché tra Immobile e Petagna è sfida a chi tira più verso la porta: prima l'ex Toro, poi Andrea. Conclusioni centrali però, portieri attenti e sicuri. Al 14' grande chance per i biancocelesti. Luis Alberto si gira e tira, palla sul palo dopo deviazione di Berisha. Brivido Lazio.

Radu sbaglia, Petagna no - E nel momento migliore dei biancocelesti viene fuori l'Atalanta, imprevedibile come sempre. Radu perde palla a centrocampo, Kurtic recupera e serve Petagna. Controllo, tiro, gol. Lasciato completamente solo dai centrali della Lazio. Vantaggio nerazzurro (quarta rete in campionato per Petagna, che non segnava dalla sfida contro il Napoli del 2 ottobre 2016). Immobile&co ci provano spesso, tirano in porta e cercano di sfruttare le fasce, ma l'Atalanta regge. Solida. Caldara fa buona guardia. Al 26' Gasperini toglie Konko - schierato a centrocampo - e manda in campo Grassi. Più qualità in mezzo.

Inzaghi spulso, ma pareggia Milinkovic-Savic - Lazio un po' confusa, spaesata. Costruisce con difficoltà, c'è nervosimo: Inzaghi, infatti, viene allontanato per proteste al 40esimo (polemica col quarto uomo). Poi, un lampo. Il guizzo che serviva. Punizione sulla trequarti allo scadere, Lulic pesca Milinkovic ed è pareggio. Quarto gol in campionato per l'ex Genk.