L'Inter è tornata ad allenarsi dopo il successo contro il Verona. Buone notizie per Inzaghi con Lautaro e Calhanoglu che hanno lavorato in gruppo e possono essere a disposizione per la partita di Champions contro il Lipsia. Domani previste visite mediche per Acerbi che si è infortunato durante l'ultima partita di campionato. Nel video le news del nostro inviato Matteo Barzaghi

