Icardi come Messi, il bomber sogna la Scarpa d’Oro

I numeri di Mauro - Il rendimento di Icardi riflette il risultato positivo della classifica della Scarpa d’Oro. Per la terza stagione di fila l’attaccante ha superato quota 15 gol in Serie A, nonostante le annate complicate dell’Inter, tra cessione societaria e cambi di allenatori. L’argentino ha chiuso la stagione 2014/2015 con 22 gol, nello scorso campionato ha segnato 16 reti, mentre in questa stagione ha già realizzato 15 gol (con metà campionato ancora da giocare).

Padre e bomber - Ma il titolo di capocannoniere e la posizione di prestigio accanto a Messi nella Scarpa d’Oro non sono abbastanza per Icardi. Il capitano nerazzurro ha due obiettivi in testa: riportare l’Inter in Champions e riuscire finalmente a ottenere la tanto discussa convocazione in Nazionale, dopo le polemiche in Argentina per la sua tanto chiacchierata storia d’amore con Wanda Nara. Eppure Mauro, anche fuori dal campo, ha dimostrato di essere maturato molto. Sembrano lontane le notizie di gossip e i tweet contro Maxi Lopez in stile "Cavalleria Rusticana". Neanche la mega offerta del Napoli è riuscita a far traballare la dedizione di Mauro verso l’Inter e verso la sua famiglia. Adesso soltanto la moglie e i figli riescono a marcare stretto l’attaccante argentino: padre e bomber a tempo pieno.