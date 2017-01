Inter, Icardi capitano-modello: la Cina è lontana

Trascinatore, decisivo e uomo squadra. In una parola: capitano. Mauro Icardi e l’Inter, storia di un matrimonio che - dopo qualche piccola frizione - sta vivendo un momento molto felice. Merito dei gol determinanti per la squadra e della personalità del calciatore classe 1993, che ha beneficiato anche del cambio in panchina de Boer-Pioli. In realtà, i gol di Maurito non mancavano nemmeno quando ad allenare la squadra era il tecnico olandese: già 10 nei primi due mesi e mezzo in questa stagione, con il tocco decisivo a sorprendere Sorrentino per il 2-1 di ieri, l’argentino ha già raggiunto quota 17 in 25 presenze in tutte le competizioni.



Reti pesanti - Un ottimo bottino se si pensa che la stagione è appena a metà e se si ricordano i primi complicati mesi di questa annata per l’Inter. Reti pesanti, decisive, a cui vanno peraltro aggiunti anche sette assist. Icardi non è soltanto il bomber d’area, quello che in qualche modo può sempre buttarla dentro; in realtà è molto di più e la partita contro il Chievo è stata un altro manifesto di tutto il suo repertorio. L’argentino costruisce l’azione, difende insieme ai compagni e, soprattutto, arretra spesso per recuperare la palla anche a centrocampo per poi ripartire verso l’area. Praticamente gioca a tutto campo, è una pedina fondamentale per ogni reparto.



I numeri - Per la terza stagione consecutiva Mauro ha raggiunto a quota 15 gol in Serie A, nessuno ci era più riuscito dai tempi di Zlatan Ibrahimovic e di Christian Vieri. Contro la squadra di Maran, poi, Icardi ha eguagliato Diego Milito a quota 62 reti in A, solo che l’attuale numero 9 ci ha messo 17 partite in meno (111 a 128). Lui che in estate avrebbe anche potuto decidere di lasciare l’Inter dopo tre stagioni a Milano: l’interesse del Napoli era forte, le riflessioni sul futuro ci sono state anche se il club nerazzurro ha sempre ribadito la volontà di tenerlo - tanto da rifiutare offerte superiori a 50 milioni di euro. Poi è arrivato il rinnovo fino al 2021, un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti più bonus e una clausola rescissoria di 110 milioni valida solo per l’estero.