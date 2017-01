Lazio, è Milinkocrazia. E ora arriva la Juve...

Chissà dove ha imparato a saltare così in alto. Anzi, dietrofront. Piuttosto "come". Perché il "dove" è abbastanza chiaro: Lleida, Catalogna. E il "come" lo scopriamo subito: papà calciatore, mamma giocatrice di basket. Lui, Sergej, indeciso tra due sport: palla a spicchi o palla di cuoio? "In tutte le attività era testa di serie numero uno" dicono i suoi ex allenatori. Più in alto di tutti, volando a canestro. Ma alla fine "sceglie il calcio perché è molto più bravo...". E oggi, da centrocampista moderno, nelle sue corde ritrova lo stacco. Imperioso e travolgente. Visto il gol di testa con l'Atalanta? Roba che per arrivare fin lassù devi prendere una scala.

Bravo momci, idemo dalje podignute glave!!! 💪💪 hvala navijacima na sjajnoj podrsci!! 🔴🔵⚪️⚽️🇷🇸 Una foto pubblicata da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) in data: 2 Set 2016 alle ore 13:44 PDT

Milinkocrazia. E la Juve... - Calciatore unico, Milinkovic-Savic. Stagione ad alti livelli e maturazione raggiunta: "Giocatore completo". Parola di Inzaghi e della società, pronta a blindarlo. Contratto fino al 2020 e rumors del mercato sempre vigili. Domenica, alle 12.30, la sfida con la Juve capolista, un club che a giugno lo prenderebbe volentieri. Tutto smentito però, sia dal serbo che dal suo entourage, con Mateja Kezman in prima linea: "Sono tutte speculazioni, vuole la Champions con la Lazio". Obiettivo primario, anche se la Juve resta un bello scoglio. Nessuna paura per Savic, l'uomo dal doppio cognome: "In Spagna funziona così". Una legge. E da quest'anno è lui a dettarla: chiamasi Milinkocrazia. Ergo: il governo di Milinkovic. Nel senso che in mezzo comanda il serbo. Semplice ed efficace, proprio come lui.