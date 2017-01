Maradona-Sarri, è pace: "Lo stimo. Ma Higuain..."

Dal Milan al Real - Uno show senza fine, protagonisa ancora lui, Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro sempre più protagonista nei suoi giorni a Napoli: prima la visita a Castel Volturno, poi una lunga intervista a Piuenne in cui ha affrontato diversi temi, iniziando proprio dalla sfida in Champions contro il Real Madrid: "Sarà una partita apertissima, in passato molti ci davano per battuti e hanno pianto”. Dalla Champions al campionato, sabato la formazione di Sarri affronterà i rossoneri a San Siro: “Il Milan di una volta non c’è più. il Napoli oggi è superiore come gioco come squadra e come giocatori. Credo sarà una partita importante, Il Napoli può dare al Milan una spinta indietro"

Futuro a Napoli – Maradona torna a parlare anche della sua futura collaborazione con il Napoli: "Non voglio avere un ruolo, voglio un Napoli grande. Non voglio un Napoli che si accontenta del terzo posto. Abbiamo gente per vincere lo scudetto. Stiamo parlando di questo con De Laurentiis. Tutti quanti stiamo guardando cosa accade al Milan con l'ingresso dei cinesi. Il presidente De Laurentiis sta vedendo delle cose e sta parlando con della gente e adesso quando si gioca la partita a Madrid ci vedremo con De Laurentiis e parleremo di tante cose. Il presidente, per quello che ho capito è un grandissimo uomo d'affari. Io credo che Sarri ha fatto quasi miracoli con quello che ha a disposizione".

Da Higuain a Diego jr – Immancabile un pensiero su Higuain ed il suo trasferimento alla Juventus: "Higuan ha fatto il suo sbaglio andando via di nascosto, se si fosse comportato in maniera trasparente non sarebbe stato odiato in questo modo. C’è modo e modo per andare via da Napoli. Andare via da qualsiasi città ci può stare e può essere normale, andare via da Napoli è diverso". Pensiero finale rivolto al figlio: "Mi sono sentito colpevole con me stesso perché non ho avuto Diego vicino a me. Ho capito che ho un figlio eccezionale e che ha un cuore incredibile e sempre con me, è qui a Napoli. Quanto tempo perso, lui è uguale a me, nei gesti, quando lo guardo penso che mi sto guardando nello specchio".