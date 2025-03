Non arrivano buone notizie per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che domenica sera alle 20.45 sarà impegnata nel big match contro l'Inter. La Dea non potrà contare su Juan Cuadrado, sostituito nell'intervallo del match con la Juventus, che ha riportato una lesione di primo grado della fascia del muscolo bicipite femorale destro. L'esterno rimarrà fuori per almeno tre settimane. Nel video le ultime news dall'inviato a Zingonia Massimiliano Nebuloni

