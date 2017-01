Juventus, Allegri: "Tridente? Idea notturna"

Tutti avanti - Il tridente (più Cuadrado) scelto da Allegri ha sorpreso tutti, ma è stata la mossa decisiva: "Dico solo che ci sono momenti in cui le cose vanno in un certo modo e serve spaccare la stagione in due. In settimana l’ho pensato, svegliandomi la mattina: inizialmente non avevo considerato di cambiare modulo. Ho avuto qualche dubbio ma poi ho dato ragione alle mie idee. Abbiamo avuto equilibrio in campo, Mandzukic è tornato giovane (da esterno aveva iniziato la carriera). Non fa neanche fatica, ha un motore diverso dagli altri".

Soluzione per il futuro - "Fare l'allenatore a livello teorico può sembrare facile, poi ci sono anche le sensazioni e le percezioni. Di solito bado poco alla teoria e metto spesso in campo le mie idee, anche se sono strampalate. Dipende dai momenti: a volte si gioca con quattro mediani, altre cinque attaccanti. Questa è una delle soluzioni che abbiamo, tutti sono coinvolti e i ragazzi mi hanno dato una grande risposta. Importante la risposta soprattutto in vista delle partite europee, comunque ancora dobbiamo migliorare sul piano del gioco per limitare qualche distrazione".