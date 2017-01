Chi è Grenier? Pregi e difetti del Gourcuff 2.0

Clement Grenier è il classico esempio di come una pacca sulla spalla può cambiare la tua visione delle cose. O della vita. Anzi, meglio: l'atteggiamento verso le sfide. Mentalità, approccio. Chiamatelo così. Perché quando hai 17 anni un consiglio serve sempre: Grenier, a quell'età, voleva smettere col calcio "per tornare dai suoi genitori". Momento adolescenziale, ce l'abbiamo avuto tutti: "Ero stanco di quel mondo, volevo solo andarmene da Lione e riprendere gli studi". L'intenzione c'era, altroché. Tuttavia, non aveva fatto i conti con quella piccola pacca sulla spalla. Una spinta. Bruno Genesio, oggi allenatore del Lione, lo prese da parte e gli disse che non avrebbe dovuto smettere, che buttar via quel talento "sarebbe stato un vero spreco". Grenier continuò. Diventando, poi, uno dei giovani più cristallini del calcio francese. Anche sfortunati, soprattutto. Et voilà. Infortuni, stress, diverse annate no. Grenier ha bisogno di ripartire. Rinascere. E per farlo sceglie la Roma, un prestito con diritto di riscatto a 3.5 milioni. Alla ricerca di un'altra pacca sulla spalla per tornare a rispondere presente.