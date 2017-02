Atalanta, Gomez rivela: "Io vicino al Milan"

E’ una stagione da sogno quella del Papu Gomez. Rinascita calcistica, record di gol stagionali già superato e soprattutto la sua Atalanta che vola lassù in classifica dove praticamente nessuno avrebbe potuto immaginare. Ma il vero sogno dell’esterno argentino sarebbe un altro, quello di giocare prima o poi in una grande squadra. I dirigenti dell’Atalanta lo sanno, anche perché a gennaio hanno ricevuto più di una telefonata dai colleghi di Milan e Roma, come lo stesso Papu ha confessato in un’intervista a radio Continental: "Sono stato vicino soprattutto ai rossoneri, è vero. Galliani mi ha chiamato spiegandomi che mi volevano ma che avevano qualche difficoltà economica: alla fine non si è concluso nulla, vediamo a giugno se si potrà fare qualcosa. In ogni caso la società sa che vorrei provare ad andare a giocare in una big, in Italia o in Europa, per poi magari continuare a vivere a Bergamo. Ora come ora non ci sono le condizioni per tornare a giocare in Argentina, non mi interessa. Non ne faccio solo una questione economica”.