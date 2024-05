Paradosso Napoli, 10 tiri per fare un gol

Tiri 10, segni uno. Questa volta però la convenienza non c’è. Anzi. Un brutto affare, il Napoli produce tanto ma raccoglie poco. Tra le grandi del nostro campionato infatti è la peggiore per tiri necessari a segnare un gol. 10,3 per essere precisi. Uno dei dati negativi che hanno condizionato il rendimento stagionale. Anche con l’Udinese Osimhen non è bastato, quantomeno per tornare alla vittoria. Il gol subito nel recupero, come a Cagliari, come con la Roma, ha aritmeticamente tagliato fuori gli azzurri dalla Champions. Impensabile un anno fa, con lo scudetto appena cucito sul petto.