I corsisti di Coverciano iscritti all'Uefa Pro sono stati accolti alla Continassa per due giorni di formazione, durante i quali assisteranno ad alcune lezioni e al lavoro quotidiano dello staff della Juventus. Oggi hanno preso parte a due incontri con lo staff, tra cui Allegri, per poi seguire l'allenamento dei bianconeri nel pomeriggio

Le parole di Allegri

"Sono molto contento di aver vissuto questa giornata di formazione e condivisione - assieme al mio staff - con i ragazzi del Corso Uefa Pro", afferma Allegri al termine della mattinata di incontri, "Questi momenti sono sempre stimolanti e costruttivi perché sono sempre un'occasione di confronto e apprendimento, la formazione è continua". Continua, "Ho cercato di mettere a disposizione alcuni concetti e alcune nozioni relative al nostro modo di impostare il lavoro settimanale in preparazione alla gara. Un allenatore deve sempre mettersi a disposizione per aiutare i propri calciatori e, in questo caso, anche i colleghi".