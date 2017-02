Lavezzi: "Napoli? Sarei tornato, ma Adl non vuole"

In Cina - Ora, per l’argentino ex Psg, l'avventura in Cina, cominciata da esattamente un anno. L’Hebei Fortune (squadra in cui gioca anche l’ex Juve Hernanes) la squadra con cui è pronto a cominciare la seconda stagione lontano dall'Europa. Otto le gare giocate nella sua primissima, poi l’infortuno che lo ha tenuto fuori per diverso tempo. Curiosamente ha segnato finora zero gol: “È successo anche perchè mi hanno cambiato il ruolo, ora gioco più indietro, da centrocampista”. Sul perchè della scelta di lasciare l’Europa, è molto schietto: “È soprattutto un fatto economico, non posso negarlo”. In passato, comunque, la possibilità di tornare in Italia c’è stata. L’Inter ci aveva fatto un pensiero: “È vero, ci sono stati dei contatti ma alla fine non se n’è fatto nulla”, ha concluso.