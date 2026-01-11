L’immagine finale è quella di Massimiliano Allegri che lascia in anticipo la panchina e il Franchi, rientrando negli spogliatoi prima del triplice fischio. Il suo Milan si è salvato ancora una volta allo scadere , come contro il Genoa, ma soprattutto ha rischiato ancora una volta di perderla subito dopo aver riacciuffato il pari , stavolta con Brescianini e Kean che al 96’ creano due occasioni clamorose (traversa del primo e super parata di Maignan sul secondo). “Dopo l’1-1 abbiamo commesso l’errore fatto anche contro il Genoa, e in quello dobbiamo migliorare” , commenta Allegri nel post partita. “C’erano ancora sette minuti, e sette minuti sono tantissimi. La palla va giocata al meglio e i ragazzi lo sanno. Su questo dobbiamo migliorare”. Nel primo tempo, invece, il Milan ha sciupato diverse occasioni: “ Nel calcio non puoi fare cento occasioni, bisogna essere molto più precisi ”, dice Allegri. “Momentaneamente siamo secondi in classifica e questo è un buon risultato, bisogna continuare il nostro percorso. Non faccio calcoli su Inter-Napoli perché dobbiamo pensare solo a noi stessi: dobbiamo cercare di tornare alla vittoria, mancano ancora dai 34 ai 36 punti per arrivare in Champions ”.

"Jashari deve capire il calcio italiano. Sembra semplice, ma..."

“Oggi abbiamo preso gol su palla inattiva e dobbiamo stare più attenti perché sono palle che determinano le partite", prosegue Allegri. "Tanti cambi? C’era bisogno di minutaggio e di far riposare quelli che finora hanno giocato molto. Jashari ha fatto una buona partita, non scordiamoci che rientrava da un infortunio in una partita difficile, è un ragazzo che ha grande qualità e deve crescere, ma soprattutto deve capire il calcio italiano che visto da fuori sembra semplice, ma poi diventa complicato. Scherzavo con Modrić, dopo la partita con il Genoa, e mi ha detto ‘Non mi era mai capitato che uno mi venisse dietro per tutta la partita, a un certo punto gli ho anche chiesto se mi poteva lasciare un attimino e mi ha risposto che gli avevano detto di seguirmi ovunque’. Fullkrug invece nel primo tempo ha fatto due assist, è un giocatore che quando lo porti dentro l’aria diventa importante”. Infine una battuta su Nkunku, autore del gol che ha salvato i rossoneri: “È un giocatore con caratteristiche importanti, da centravanti si esprime molto bene”.