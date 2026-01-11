Offerte Sky
Verona-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita Hellas Verona-Lazio della 20^ giornata di Serie A, si gioca domenica 11 gennaio alle ore 18.00 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Hellas Verona-Lazio in tv

La partita Hellas Verona-Lazio, valida per la 20^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 11 gennaio alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti. Inviati Emanuele Baiocchini e Matteo Petrucci. Dalle 15.30 appuntamento con Sunday Football, con Leo Di Bello, Nando Orsi, Riccardo Gentile, Walter Zenga. Dalle 20 e dalle 22.40 spazio a Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Stefano De Grandis e Paolo Di Canio. Dalle 20.45 alle 22.35 c'è Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Federico Zancan, Paolo Assogna e Dario Massara.

I numeri di Hellas Verona e Lazio

La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro l'Hellas Verona in campionato con uno score aggregato di 10-1; solo una volta i biancocelesti hanno registrato cinque successi di fila contro gli scaligeri in Serie A: tra il 2015 e il 2018. Perfetto equilibrio nelle ultime 18 partite tra Hellas Verona e Lazio al Bentegodi in Serie A: sei successi per parte e sei pareggi; i biancolesti hanno vinto la trasferta più recente contro gli scaligeri (3-0 lo scorso 19 gennaio). In 10 delle ultime 11 gare di campionato disputate dall'Hellas Verona si sono registrati sempre almeno tre gol nel match, incluse tutte le ultime sette: fa eccezione in questo parziale solo lo 0-0 datato 8 novembre a Lecce. L'Hellas Verona ha vinto appena una delle ultime 14 gare casalinghe di Serie A (7N, 6P), perdendo tra l'altro in tre delle quattro più recenti (una vittoria nel parziale contro l'Atalanta); la squadra veneta subisce gol al Bentegodi da sette partite di fila e non fa peggio nella competizione da una striscia di otto registrata tra agosto e dicembre 2024La Lazio ha registrato una sconfitta e un pareggio nelle prime due partite di quest’anno solare; la formazione biancoceleste non colleziona nemmeno un successo nelle prime tre gare giocate nel mese di gennaio dal 2008 (2N, 1P), con Delio Rossi in panchina. La Lazio ha vinto solo due delle nove gare fuori casa di questo campionato (3N, 4P).

