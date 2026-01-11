Offerte Sky
Zaniolo, infortunio e operazione al ginocchio: le news sul giocatore dell'Udinese

Serie A

L'attaccante dell'Udinese si ferma per almeno due settimane a causa di un piccolo intervento al ginocchio. Sui social scrive: "Purtroppo nell'allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane"

Nicolò Zaniolo, attraverso un post sui social, ha annunciato di doversi sottoporre a un piccolo intervento al ginocchio. Si tratta di un'operazione di pulizia del ginocchio che terrà l'attaccante dell'Udinese lontano dai campi di gioco per almeno 15 giorni. 

Le parole su Instagram

Nel post si legge: "Purtroppo nell'allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane . Forza Udinese".

