Lazio di rigore, decide Immobile: Udinese battuta

Decide Immobile su rigore - E alla fine ci pensa lui, Ciro Immobile. Sempre decisivo, sempre protagonista coi suoi gol e i suoi movimenti. Primo tempo di sofferenza, poche chance per mettersi in mostra (i centrali dell'Udinese lo chiudono bene). Poi, al primo vero affondo della Lazio, rigore "procurato" per fallo di mano e via, 14esimo gol stagionale. Spiazzato Karnezis. Ancora Ciro, sempre Ciro. Dopo la rete all'Empoli nell'ultima giornata, ora un nuovo squillo anche all'Udinese. E pensare che all'andata ne aveva fatti due nella vittoria per 3-0. Ora colpisce di nuovo e su rigore, sempre più leader offensivo di questa Lazio giovane (a proposito, Murgia titolare per la prima volta in Serie A). Vittoria importante poi, 50 punti dietro l'Atalanta (51) e a -4 dal Napoli di Sarri. Sognare si può, Inzaghi ci crede. E l'Udinese? Altra sconfitta dopo quella in casa col Sassuolo, il momento negativo continua. Da dicembre ad oggi, i bianconeri hanno totalizzato soltanto 8 punti in 9 partite. Così non va, 2017 amaro. L'ingresso di Fofana nella ripresa porta un po' di vitalità nel reparto avanzato, ma nulla più. Altra sconfitta. La Lazio sorride invece, guadagna punti per la corsa all'Europa. Il tutto grazie a Immobile a un paio di interventi di Strakosha, sempre sicuro come vice-Marchetti. Ora? Ora il derby, la Coppa Italia e la sfida con la Roma di mercoledì sera. Concentrazione massima.