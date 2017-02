Toro, Mihajlovic: "Belotti diventerà il più forte"

Rigori indigesti - Un altro rigore sbagliato dai granata in campionato, questa volta da Belotti: “Sono stati tutti e cinque decisivi - ha detto Mihajlovic - Perchè penso che tutti e cinque avrebbero cambiato il risultati e se avessimo segnato tutti i rigori avremmo 7 punti in più. Anche Belotti dopo il rigore sbagliato poteva crollare e invece non ha mollato. Ci alleniamo ai rigori, ma evidentemente la pressione ci gioca brutti scherzi”. Tanti gol presi anche da palla inattiva: “Il problema sulla palle inattive è che noi non abbiamo fisicità. La cosa peggiore prima della partita è dare le marcature. Abbiamo pensato anche a marcare a zona ma i ragazzi si sentono più sicuri così. Devo dire che comunque che sono sei, sette partite che non prendiamo gol su palla inattiva. Siamo migliorati molto da questo punto di vista".



All’attacco - Sulla possibilità di cambiare modulo: “Questa squadra è costruita per attaccare”, ha ammesso l’allenatore serbo. “Noi abbiamo diversi moduli che cambiamo a partita in corso, ma abbiamo anche le nostre caratteristiche. Sicuramente si può e si deve migliorare, ma quasi tutti i gol che abbiamo preso sono stati errori individuali”. Belotti come Dzeko e Higuain: ”Se non sbagliava i tre rigori sarebbe il capocannoniere. Io penso che Belotti, per la sua giovane età e per i margini di miglioramento, sia il più forte attaccante italiano e in prospettiva diventerà il più forte attaccante del campionato".