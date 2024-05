Serie A, Atalanta-Fiorentina si gioca a giugno

Adesso non ci sono più dubbi. Il recupero di serie A fra Atalanta e Fiorentina, non disputato lo scorso 17 marzo per il malore accusato dal dirigente viola Joe Barone, scomparso pochi giorni dopo, si giocherà a campionato finito probabilmente nel primo weekend di giugno. L'Atalanta infatti sarà impegnata il prossimo mercoledì 15 maggio a Roma nella finale di Coppa Italia contro la Juventus mentre il mercoledì successivo, 22 maggio, a Dublino nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La settimana dopo, il 29 maggio, toccherà invece alla Fiorentina giocarsi la Conference League ad Atene contro l'Olympiacos. La prima data utile per giocare Atalanta-Fiorentina dovrebbe essere il 2 giugno considerando che il campionato di serie A terminerà invece il 26 maggio

