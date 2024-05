Cento milioni in 3 giorni! Un tesoro per la Juventus tra la partita con la Salernitana e la finale di Coppa Italia con l’ Atalanta . Allo Stadium l’obiettivo è ufficializzare con una vittoria l’ingresso nella nuova Super Champions , che tradotto significa almeno 80 milioni tra premi Uefa, sponsor e incassi, secondo le stime della società, la media delle entrate nelle ultime dieci partecipazioni. Dopo 48 ore la Coppa Italia potrebbe portare in caso di vittoria altri 8 milioni. Considerando la prossima Supercoppa Italiana si toccano i 100 milioni. Denaro fresco per il bilancio (che chiuderà ancora in perdita con un rosso superiore ai 120 milioni) ma anche per costruire la nuova Juve.

La Juventus che verrà

La spesa maggiore è prevista a centrocampo con Koopmeiners sempre nei pensieri di Giuntoli. Da risolvere la questione Rabiot, in scadenza a giugno. La Juve conta di trovare un punto di incontro con le richieste del giocatore. In attacco massima fiducia in Chiesa per il quale a fine stagione si discuterà del rinnovo di contratto che scade nel 2025. Ci sarà da trovare un accordo sull’ingaggio. Quello di Vlahovic invece da luglio e fino al 2026 salirà a 12 milioni per accordi precedenti, non in linea con i nuovi parametri. Il centravanti resta un punto fermo e potrebbe partire solo davanti a una buona offerta, che oggi non c’è. Più facile invece possano arrivare proposte per Bremer e la Juve ne terrebbe conto pensando a una ricca plusvalenza. Non si tocca Yildiz simbolo dei giovani su cui puntare insieme a giocatori di esperienza, il mix per una Juve protagonista in Italia e in Europa.