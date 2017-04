Delneri: "Regalati due gol, peccato per il palo"

Troppo forte questo Napoli per l’Udinese. I bianconeri cadono al San Paolo, dopo cinque risultati utili consecutivi, sconfitti per 3-0 dagli azzurri di Maurizio Sarri. A decidere la partita sono state le reti di Mertens, Allan e Callejon, arrivate tutte nel corso del secondo tempo. Nel primo, invece, gli azzurri hanno fatto davvero grande fatica nel creare delle occasioni, merito di un’Udinese attenta e che si è difesa bene. Resistenza bianconera sconfitta, poi, dal fantastico filtrante di Jorginho per Mertens, con il Napoli che è stato bravo a sfruttare un errore di posizionamento della difesa dell’Udinese.

Un pizzico di rammarico nelle parole di Luigi Delneri, che esalta il primo tempo dei suoi sottolineando qualche errore commesso nella ripresa. "Abbiamo preso due gol evitabilissimi, con un po’ di attenzione in più li avremmo evitati – ha dichiarato l’allenatore bianconero - Abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi abbiamo avuto anche la possibilità di agguantare il pari. Questo la dice lunga sulle nostre motivazioni, anche oggi ci tenevamo a fare bene. Gli errori difensivi? Heurtaux per la prima volta giocava in quel ruolo, ha sbagliato il posizionamento in occasione del primo gol ma ci può stare che commetta uno sbaglio. Al Napoli, purtroppo, non puoi concedere nulla. Poi il secondo gol è stato un infortunio".