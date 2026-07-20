Dybala, il sinistro è sempre magico! Nel VIDEO lo splendido gol al volo con cui La Joya ha festeggiato il rinnovo di contratto con la Roma. Nel 6-0 ai ragazzi della Primavera di Scala, l'argentino - mentre i suoi connazionali si preparavano a scendere in campo contro la Spagna al Mondiale - ha sfoderato un numero di altissima classe, su assist di Soulè, per il momentaneo 5-0. Dybala aveva già realizzato su calcio di rigore

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