Fiorentina, Viery: "Il mio nome? Mio papà era fan di Christian Vieri". VIDEOfiorentina
Il nome del nuovo acquisto viola ha destato curiosità nei tifosi italiani e, nella conferenza di presentazione, il 21enne brasiliano spiega: "Mio papà era un grande fan di Christian Vieri, per questo mi ha dato questo nome". E sul suo ruolo in campo: "Sono cresciuto come terzino fino a 17 anni, poi ho cominciato a giocare come centrale. Posso coprire le due posizioni: da terzino sono un po' più difensivo, mentre da centrale posso creare un po' di più". Guarda il VIDEO