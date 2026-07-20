Il nome del nuovo acquisto viola ha destato curiosità nei tifosi italiani e, nella conferenza di presentazione, il 21enne brasiliano spiega: "Mio papà era un grande fan di Christian Vieri, per questo mi ha dato questo nome". E sul suo ruolo in campo: "Sono cresciuto come terzino fino a 17 anni, poi ho cominciato a giocare come centrale. Posso coprire le due posizioni: da terzino sono un po' più difensivo, mentre da centrale posso creare un po' di più". Guarda il VIDEO

FIORENTINA, GOL DI TACCO AL DEBUTTO PER ATTA